За нелегальный техосмотр введут уголовную ответственность

Согласно доработанным поправкам в КоАП и Уголовный кодекс РФ, за езду без техосмотра водителям будет грозить штраф в размере 2 тыс. рублей.



За проведение ТО без необходимой аккредитации введут уголовную ответственность — вплоть до пяти лет лишения свободы.

Нарушение будут регистрировать камеры фото- и видеофиксации раз в сутки.

От 5 тыс. до 10 тыс. рублей придется заплатить за выдачу диагностической карты на неисправную машину и за внесение данных в систему техосмотра.

За создание нелегального пункта техосмотра грозят штрафы до 300 тыс. рублей. При этом, если деяние совершено группой лиц или был получен особо крупный доход, возможно лишение свободы до пяти лет.