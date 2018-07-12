Туляки смогут составлять совместные завещания

Госдума приняла в третьем чтении закон о наследственных договорах и о совместном завещании супругов. Новшество заработает с 1 июня 2019 года.



Предполагается новый вид договора — «наследственный договор» — договор, условия которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти.

Совместным завещанием супругов определяются последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно, предусматривается возможность завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого любым лицам, любым образом определить доли наследников в указанных наследственных массах, определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если такое определение не нарушает прав третьих лиц, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, и включить в завещание иные завещательные распоряжения.

Совместное завещание супругов может быть оспорено по иску любого из супругов при их жизни, после смерти одного из супругов, а также после смерти пережившего супруга совместное завещание супругов может быть оспорено по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием.

Наследственный договор, в котором участвуют супруги, а также лица, которые могут призываться к наследованию за каждым из супругов, отменяет действие совершенного до заключения наследственного договора совместного завещания супругов.