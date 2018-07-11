В Туле на содержание ливнёвок потрачено более 21 млн рублей

В Туле в 2017 году на восстановление объектов ливневой канализации было выделено более 20 млн рублей, в 2018 году уже потрачено 21 млн рублей.



Сейчас с ИП Данилова заключен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству дренажа, укреплению откосов насыпи и водоотведению, восстановлению работоспособности участков ливневой канализаций на территории Тулы, сообщил глава горадминистрации Евгений Авилов. Срок выполнения работ по контракту – до 1 октября 2018 года. Сумма контракта – 5,8 млн рублей.

Также администрацией города приобретена комбинированная каналопромывочная машина для выполнения работ по содержанию ливневой канализации. Бригадой МКУ «Сервисный центр» ежедневно ведутся работы по прочистке и промывке ливневой канализации. Работы выполняются по заявкам, которые формируются на основании мониторинга объектов улично-дорожной сети, а также по обращениям граждан, сообщил Авилов.

Всего в 2018 году на данный момент на содержание ливневой канализации затрачено более 21 млн рублей.