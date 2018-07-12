Водители «Тулгорэлектротранса» пожаловались на маршрутчиков

9 июля в «Тулгорэлектротрансе» прошло совещание с водительским составом.



Мероприятие состоялось под председательством начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексея Крыгина, при участии начальника отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрия Ярцева и директора «Тулгорэлектротранс» Алексея Марушкина.

В ходе совещания проанализированы производственные показатели, а также подняты вопросы обустройства разворотных площадок.

Кроме того, водителями предприятия были озвучены проблемы, связанные с нарушениями правил дорожного движения водителями коммерческого транспорта как при движении по маршруту, так и при осуществлении посадки и высадки пассажиров.