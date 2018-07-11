Мэра Москвы будут выбирать в Тульской области

Определено местоположение 198 загородных избирательных участков для голосования на выборах мэра Москвы.



По 5 из них расположатся во Владимирской и Тульской областях, ещё 16 — в Калужской области, а 172 участка будут разбросаны по Подмосковью, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексея Венедиктова.

По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, аналогичные участки могут появиться также в Ярославской и Тверской областях. Предполагается, что общее их количество составит 10% (но не более 330 штук) от общего числа избирательных участков в Москве.

Ранее Мосгордума приняла внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти планируют организовать загородные участки на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку выборы пройдут в «дачное время».