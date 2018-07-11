Кто ответит за всё это?

В Туле прошёл пикет за горячую воду в Петровском квартале.



«На днях в городе-герое Туле прошел согласованный пикет «За горячую воду и социальную ответственность в сфере ЖКХ». Цель: призвать к ответственности за то, что бизнес поставили выше законных прав добросовестных плательщиков. Вот только правильно написали на плакате «Жульничают Как Хотят», и касается это не только управляющих компаний.

Лозунг «Квартиры с пляжем» стал настоящей занозой в жизни жителей Петровского квартала. Прям как в воду глядели, правда холодную, потому что с горячей вечно какие-то проблемы. Газ на котельную дали, вода из кранов побежала горячая, но жители все-равно недовольны. Еще бы, пока решались проблемы бизнеса, те, кто всегда исправно оплачивал коммунальную услугу, сидели без горячей воды и... ждали. Вот и накопилось — кто ответит за все это? Почему, зная о проблеме, так долго не могли защитить права добросовестных плательщиков? И вообще почему дошло до такой крайности. Ведь проблема возникла еще в начале года, но никто не контролировал процесс по урегулированию конфликта между организациями.

За проведением пикета наблюдали многие: правоохранительные органы, СМИ, просто прохожие, и не только. Но данное событие не муссируется в новостных лентах, кое-где даже пропадают статьи. А и зачем — все у нас в городе должно быть тихо, мирно и спокойно, зачем портить статистику добрых дел. Пускай хоть здесь побудет, зря что-ли мы стояли», — пишет одна из участниц пикета в блоге на myslo.ru.