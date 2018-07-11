Тульский областной суд встал на сторону Мороза

Тульский областной суд поддержал позицию сотрудника ЦПЭ УМВД Александра Мороза и отменил решение суда Центрального округа об отказе в удовлетворении исковых требований о защите чести, достоинства и деловой репутации.



Напомним, Мороз подавал в суд на лидера тульского «Яблока» Владимира Дорохова, реготделение партии и информагентство «Тульские новости» за публикацию Дорохова в фейсбуке и её перепечатку в СМИ.

Мороз требовал признать несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведений о том, что «Мороз — один из самых мерзских сотрудников ЦПЭ», «в нарушение Конституции и всех законов читает личную почту и слушает телефонные разговоры».

Главред «Тульских новостей» Наталия Борц заявила, что редакция не согласна с решением суда апелляционной инстанции.

«Во-первых, мы сообщали о фактах, которые, по мнению редакции, могли заслуживать внимания со стороны правоохранительных органов, в частности сообщалось о возможном правонарушении – чтение сотрудником личной почты и прослушивание телефонных разговоров. И данные факты, насколько мне известно, проверены не были. Во-вторых, редакция ссылалась на официальное лицо – руководителя официально зарегистрированной политической партии. Мы не исключаем возможность обжалования апелляционного определения в суде высшей инстанции», — сообщила она.