Зачем генералу оборона от своих граждан?

Жительница Узловой Ирина Федосеева написала открытое письмо тульскому губернатору Алексею Дюмину с просьбой помочь ей вернуть свою дочь.



«Вот уже два года я пытаюсь вернуть свою дочь! Обращалась за помощью в местные органы опеки, в департамент социальной защиты ТО. Но вместо помощи два года сталкиваюсь с бездействием и безразличием. Уже два года идут судебные тяжбы и конечно я знаю, что в деятельность этих органов вмешиваться не может никто. Однако большая часть времени потеряна как раз из-за того что органы опеки в 2016 году допустили нарушение, о чем было вынесено предписание Прокуратуры Узловского района, а делее интересы ребенка по каким то неизвестным причинам трактуются министерством социальной защиты совершенно не в интересах ребенка!

Я обращалась к Вам через электронную приёмную Губернатора, рукописным личным обращением через приёмную правительства ТО с просьбой личного приема, чтобы Вы помогли разобраться с тем, что происходит в органах опеки. Почему прямые цели и задачи этих органов идут в разрес всем законам и человеческим понятиям. А главное, почему нарушаются интересы детей!» — говорится в письме, опубликованном на сайте «Тульские PRяники».

При этом Ирина отмечает, что личные обращения к губернатору если и доходят, то выборочно.

«Ни одно обращение не попало к Вам, ваши „фильтры“ держат крепкую оборону, чтобы никакая информация до Вас лично не доходила! Все пересылается снова на министра Филиппова! А это замкнутый круг!» — подчеркивает она.