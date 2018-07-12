В Суворове нашли «бандеровщину»

В Суворове, где приставы запретили строительство музея Героев Великой Отечественной войны, продолжается противостояние активистов с властями.



Строительство ведётся добровольцами на пожертвования читателей Александра Меняйлова. Для создания учреждения Меняйлов приобрел на собственные средства частично сгоревшее здание бывшего детского сада.

По словам общественников, администрация города Суворова подала иск в местный суд и сумела получить предписание о том, что реконструируемое добровольцами здание «несет опасность для неопределенного круга лиц».

Как сообщил Накануне.RU Алексей Меняйлов, представитель администрации не только не отреагировала на предложение суда о мировом соглашении, но заявила, что иск будет расширен. Туда включат обвинение в самовольном строительстве музея без общественных слушаний.

«Руководство Суворовского района не хочет помогать строителям, например, в организации общественных слушаний для обретения городом музея столь достойной тематики. И это в то время, когда в России так остро стоит вопрос патриотического воспитания граждан. Кстати, регион возглавляет Алексей Демин, в прошлом военачальник и офицер Службы безопасности президента, имеющий звание Героя Российской Федерации (его также в разное время называли вероятным преемником Владимира Путина)», — отмечает издание.

На ситуацию обратил внимание политолог, экс-сотрудник Администрации президента РФ Олег Матвейчев, сравнивший действия администрации Суворова со сносом памятников Великой Отечественной войны на Украине.

«Требование сжечь Музей Героев может показаться нормальным разве только для бандеровцев. А для не предавших Родину требование уничтожить Музей Героев чудовищно – с нравственной точки зрения. Это надругательство над Героями, а, значит, и над Родиной», – отметил он.

Как подчеркнул Олег Матвейчев, даже если администрация муниципалитета права с формальной точки зрения, то могла бы и поддержать правильную инициативу, проконсультировать строителей, как лучше оформить документы.