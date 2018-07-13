Чернские чиновники могли злоупотреблять

Прокуратура внесла представление главе администрации Чернского района Валерия Белошицкого.



По результатам проверки исполнения законодательства об общих принципах местного самоуправления были выявлены нарушения, допущенные при организации и осуществлении муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства, ущемляющие права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Прокуроры обнаружили, что администрация района до сих пор не разработала и не приняла административный регламент по осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на территории посёлка Чернь. Это может привести к нарушению прав хозяйствующих субъектов при проведении проверки, создаёт благоприятные условия для злоупотреблений со стороны должностных лиц, в том числе из корыстной и иной заинтересованности, подчеркнули в облпрокуратуре.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в адрес главы администрации Чернского района Валерия Белошицкого внесено представление об устранении нарушений.