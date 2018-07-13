В Алексине пенсионер умер, потому что врач-терапевт поставила неправильный диагноз

В Алексине 54-летний врач-терапевт районной больницы №1 имени В. Ф. Снегирёва обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.



23 сентября 2017 года на приём к обвиняемой обратился 69-летний мужчина с жалобами на самочувствие. Врач осмотрела мужчину, без проведения лабораторно-диагностических мероприятий поставила ему диагноз «остеохондроз» и назначила дату повторной явки – 25 сентября.

Однако ночь с 24 на 25 сентября состояние здоровья потерпевшего ухудшилось и 25 сентября он скончался дома от инфаркта миокарда

Уголовное дело направлено в Алексинский городской суд.