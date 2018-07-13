Средний чек жителя России уменьшается третий месяц подряд

В июне российский потребитель в среднем потратил 513 рублей за один поход в магазин. Это на 8 рублей (на 1,5%) меньше, чем в мае, говорится в исследовании холдинга «Ромир».



Отмечается, что индекс среднего чека снижается третий месяц подряд. С учётом официальной месячной инфляции сокращение среднего чека в июне составило 1%. По сравнению с июнем 2017 года показатель сократился на 1,9%.

С января по март 2018 года индекс среднего чека демонстрировал рост, однако в апреле этот тренд прервался. Апрельский показатель составил 530 рублей, что на 4,7% меньше, чем в марте.