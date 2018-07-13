В России упростят правила регистрации автомобилей

В Госдуме скоро примут закон, который изменит порядок регистрации новых автомобилей, пишет «Коммерсантъ».



Сообщается, что думский комитет по транспорту рекомендовал принять законопроект «О государственной регистрации транспортных средств» во втором чтении. Первое чтение проект прошел ещё в 2013 году, после чего находился на стадии доработки.

Поправки предполагают, что процесс регистрации для покупателей новых автомобилей у официальных дилеров значительно облегчится. В частности, новоиспеченных автовладельцев освободят от необходимости ездить в ГИБДД для постановки на учёт — этим будут заниматься дилеры.

Автосалоны, в свою очередь, смогут получить статус «специализированной организации» после прохождения проверки и выполнения ряда требований. Авторизованные дилеры будут сами изготавливать номера и передавать весь комплект документов с ключами клиенту. Однако, согласно законопроекту, эта услуга будет платной.

Помимо этого, документ разделяет понятия государственного регистрационного знака (металлическая пластина, на которую наносятся символы) и государственного номера (сочетание букв и цифр). Знаки, согласно законопроекту, можно будет получить в австосалоне, но сами номера — в ГИБДД.