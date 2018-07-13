Из-за халатности Бутова в Донском горят бараки и сараи

Глава администрации Донского Руслан Бутов дождался представления от прокуратуры.



По данным прокуроров, в мае-июне на территории муниципалитета участились случаи возгораний расселённых аварийных домов. За два месяца загорелись шесть бараков и прилегающих к ним сараев. Это происходит из-за несвоевременного сноса и несвоевременной уборки горючих материалов, подчеркнули в облпрокуратуре.

«Непринятие администрацией Донского своевременных и действенных мер по соблюдению законодательства о пожарной безопасности создаёт угрозу безопасности жизни и здоровью населения муниципального образования», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки в адрес главы администрации Донского Руслана Бутова внесено представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности.