Обещают 6 километров с новым дорожным покрытием

В Туле ведётся ремонт 35 дорог из 87 включённых в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги».



Как сообщили в облправительстве, наиболее востребованны улицы Мосина, Чмутова, Ликбеза и Павшинский мост. По окончанию работ почти 6 км автодорог будет с новым дорожным покрытием.

«В этом году в Тульской области применяется новый подход к ремонту дорог: работы проводятся по разработанным заранее проектам. Это позволяет выполнять максимальный объем работ и учитывать конструктивные особенности конкретных участков», — подчеркнули в пресс-службе правительства.

В качестве примера привели улицу Садовского в Новомосковске, где производится не только замена дорожного покрытия, но и устройство тротуаров, замена электроосвещения, бордюров, ограждения, светофоров.

Контроль за реализацией приоритетного проекта ведётся структурным подразделением Росавтодора. Мероприятия по безопасности дорожного движения реализуются в рамках региональных и муниципальных программ. Все они согласованы с региональным УГИБДД и будут выполнены в срок, пообещали чиновники.