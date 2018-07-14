Орденоносный тульский генерал МЧС нанёс стране вред на 68 млн рублей и ушёл в инспекторы?

18 июля в Тульском гарнизонном военном суде будут рассматривать уголовное дело в отношении бывшего начальника МЧС по Тульской области Ришата Нуртдинова.



Он обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, Нуртдинов в период с августа 2011 года по конец декабря 2012 года в Туле «совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий с причинением тяжких последствий в виде значительного материального ущерба государству в размере более 68 млн рублей».

Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Санкция п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.

Генерал-майор Ришат Нуртдинов (1958 г.) награждён орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, медалями «70 лет Вооруженных Сил», «За безупречную службу» 3 и 2 степени, «За отличие в военной службе» 1 степени, «Участнику чрезвычайных гуманитарных операций», «За безупречную службу», «100 лет Санкт-Петербургскому университету ГПС МЧС России», «ХV лет МЧС России», нагрудными знаками МЧС России «За заслуги», «Почётный знак МЧС России», именным 9 мм пистолетом ПМ.

Родился в селе Чекмагушево БАССР. В 1979 году окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище, в 1989 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе.

С 1998 по 2005 год проходил службу в должности заместителя начальника Центрального регионального центра МЧС России. С 2005 по 2015 год был начальником главного управления МЧС России по Тульской области. Затем ушёл на пенсию и стал начальником управления инспектирования МЧС России.

Кстати, с инспектированием в МЧС, как оказалось, в последние годы тоже всё было плохо. В начале июля на селекторном совещании МЧС по требованию нового министра Евгения Зиничева (экс-напарника тульского губернатора Алексея Дюмина по президентской охране) представили доклад о деятельности ведомства.

Ключевые проблемы, которые выявила проверка, — дефицит кадров и нехватка материально-технического обеспечения. К последствиям оптимизации персонала в 2014-18 годах отнесли сокращение плановых проверок и падение качества тушения пожаров и проведения спасательных операций. А с 2016 года ведомство вовсе не проверяло организации, выполняющие работы в области пожарной безопасности.

Проверка также показала критическое положение дел с оснащением спасателей и пожарных: низкий процент укомплектованности пожарной техникой и оборудованием, превышенные сроки эксплуатации большей части пожарной и специальной техники и т. д.