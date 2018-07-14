Груздев считает удобным и прозрачным автоматическое вычитание долгов россиян из зарплат, пенсий и стипендий

Минюст подготовил поправки в закон «Об исполнительном производстве», согласно которому упрощается процедура взыскания долгов с россиян.



Так, с 25 до 100 тысяч рублей увеличивается сумма задолженности, которую можно будет получить через работодателя должника. Для этого необходимо будет просто доставить исполнительный лист по месту его работы или в организацию, периодически выплачивающую ему деньги (к примеру, в банк или учебное заведение). После этого сумма будет удержана из заработка гражданина.

Согласно поправкам, взыскатель сам сможет выбирать, как именно забрать долг — направив документы в банк, работодателю или в обычном порядке через пристава.

По мнению авторов документа, новые правила смогут ускорить процедуру взыскания долгов, разгрузить судебных приставов и сэкономить бюджетные деньги. По данным ФССП, на начало 2018 года в исполнении у судебных приставов находилось 4,5 млн дел с суммами взыскания от 25 до 100 тысяч рублей (16,7% на тот момент от общего числа производств). Если закон будет принят, то по большинству из этих дел взыскатель сможет получить деньги сам, минуя службу. Кроме того, как отмечают в ФССП, затраты на оформление постановлений на суммы менее 100 тысяч рублей не оправдывают себя.

Председатель правления Ассоциации юристов России, экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев выразил мнение, что новый порядок будет удобен как взыскателям, так и самим должникам. Последние будут защищены от неожиданной блокировкой банковских карт или от ограничения права выезда за границу.

«Процедура погашения долга станет максимально автоматизированной, бухгалтерия будет отчислять из зарплаты должника определенный процент — до тех пор, пока он не выплатит всю нужную сумму», — цитирует Груздева «Российская газета».

По данным Национального бюро кредитных историй, потенциальные банкроты должны банкам уже более 31,7 млрд рублей (цифры на начало 2018 года).