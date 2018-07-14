Цкипури: Сегодня все важные для города решения принимаются исключительно с учётом мнения жителей

Мэр Тулы Юрий Цкипури заявил, что местные чиновники спрашивают мнение жителей при решении актуальных вопросов.



«Сегодня все важные для города решения принимаются исключительно с учётом мнения жителей», — цитирует его пресс-служба Тулгордумы.

В частности, тульский мэр имел в виду выбор улиц, которые необходимо отремонтировать в первую очередь. Он призвал туляков проявить активность, приняв участие в голосовании на сайте горадминистрации, пообещав, что полученные на почту предложения и замечания также будут детально проработаны.

Однако, что касается учёта мнения жителей, туляки могут не согласиться с мэром. Например, построить 36-этажный небоскрёб и торговые здания в самом центре у городского парка решили, не спросив мнения граждан. Вот такая демократия.