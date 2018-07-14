В Ясногорском районе свалки будут убирать через суд

Тульская природоохранная прокуратура направила в суд иск о понуждении администрации МО Ревякинское Ясногорского района ликвидировать несанкционированные свалки.



В ходе проверки 9 июля в оврагах около деревни малые Байдики и недалеко от разрушенной церкви в деревне Большие Байдики обнаружелы свалки твёрдых коммунальных отходов.

По результатам проверки природоохранный прокурор обратился в Ясногорский районный суд с исковыми требованиями об обязании администрации МО Ревякинское организовать сбор и вывоз отходов.