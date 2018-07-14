Жительница Новомосковска: Вызывают сомнения результаты выборов 18 марта

Жители Новомосковска сообщают, что в Заводском районе города произошёл очередной выброс.



Письмо жительницы Надежды опубликовал сайт «Новомосковск сегодня».

"Утро начинается с рассвета, а сегодня утро, несмотря на то, что на небе солнышко, было туманное. Очередной выброс. Звонить в службу спасения бесполезно. Еще ни разу по нашим звонкам не выезжала лаборатория. А если приезжает, то ни утром, ни вечером, а тогда, когда им позвонят и сообщат, что приезжать можно. Кто виновник этих нарушений?

Для примера работы службы спасения приведу такой пример, 16 или 17 июня после 20-30 начался гул по нарастающей, дорога в Маклецкого поворота мокрая, при том, что дождя не было, Звоню на 112. Слышу вопросы: откуда гул, с какой стороны, а мы 10 минут назад обзванивали организации, у всех все нормально. Вышла на улицу, оценила ситуацию, удостоверилась, что дорога действительно мокрая. Звоню еще раз. Проходит какое-то время мне перезванивают и говорят о том, что произошла аварийная остановка компрессора. Где именно не уточнили, но получила благодарность за бдительность. Что было выброшено с потоком воздуха, вопрос.

Плавно переходим к наболевшему и до сих пор больному. 9 июня территорию Заводского района посетил Бирюлин А. Обещал взять под личный контроль благоустройство. Сейчас все хлопают в ладоши от радости, что начали реконструкцию сквера, предлагают назвать сквер «Малая родина», «Отчизна», только при посещении этой малой родины у людей шок и нет желающих вернуться назад. Хотелось бы пофамильно знать тех, кто ратовал за ремонт сквера Заводского района. Аж 30 тысяч из 37 тысяч голосовали за наш сквер, где находится клуб, который скоро развалится. Лично у меня вызывает сомнения результаты выборов 18 марта. Ни благоустраивать район нужно, а принимать меры по его выселению, потому что мы, жители Заводского района — заложники ситуаций, и частые выбросы, и в течение 10 лет два взрыва, и бесконечный рев от многотонных автомобилей.

На протяжении ряда лет поднимаем вопрос о выселении нашего дома, который остался один на всей улице Транспортная 1-я, приводим массу аргументов, пишем во все инстанции, но воз и ныне там. Документов по Заводскому району в архиве города Новомосковск нет. Отсюда вывод, что-то здесь ни чисто. Есть ли в нашем городе люди, которые заботятся о людях на деле», — пишет она.