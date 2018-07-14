Назаседали. В Тульской областной Думе подвели полугодовые итоги работы

Тульская областная Дума подвела итоги деятельности депутатского корпуса за первое полугодие 2018 года.



За этот период Думой принято 56 законов и 205 постановлений.

«Работа строилась исходя из задач, поставленных губернатором Тульской области Алексеем Дюминым в программе социально-экономического развития региона, и касалась разных сфер законодательства.Скорректированы параметры бюджета области на 2018 год», — отметил в своём выступлении председатель облдумы Сергей Харитонов.

На полмиллиарда рублей увеличены налоговые и неналоговые доходы. На 3,6 млрд рублей больше поступило средств из федерального бюджета, в том числе свыше 600 млн рублей – на повышение зарплат бюджетников, 604 млн рублей – на поддержку сельского хозяйства, 225 млн рублей – на ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей, 178 млн рублей – на рождение или усыновление первого ребенка. Около 240 млн рублей будет направлено на создание дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте до 3 лет, ещё 91 млн рублей – на развитие материально-технической базы детских поликлиник.

Харитонов отметил, что почти 740 млн рублей рублей из федеральной казны Тульская область получила на финансирование дорожной отрасли. Часть этих средств уже направлена на ремонт дворовых территорий по программе формирования комфортной городской среды.

Председатель облдумы также рассказал, что в первом полугодии депутаты приняли несколько законов в социальной сфере. Внесены изменения в закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам, имеющим трёх и более детей». В соответствии с изменениями федерального законодательства изменены областные законы об образовании и мерах социальной поддержки. Установлено, что вся информация о том, какие меры поддержки предоставляются гражданину, какими он пользуется социальными услугами, какие получает выплаты, будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.