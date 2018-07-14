Ущерб от налоговых преступлений в Тульской области превысил 52 млн рублей

В прокуратуре Тульской области озвучили статистику нарушений в сфере противодействия налоговым преступлениям за первое полугодие 2018 года.



Так, за шесть месяцев было выявлено 24 налоговых преступления, 11 из них — по фактам совершения преступлений, предусмотренных ст. 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).

Подразделениями областного управления Следственного комитета за тот же период возбуждено 13 уголовных дел по фактам совершения налоговых преступлений, в суд направлено три уголовных дела, пять дел превращены (четыре из них — в связи с полным возмещением ущерба).

Общий ущерб по налоговым преступлениям составил 52,9 млн рублей, добровольно возмещено меньше половины — 22,5 млн рублей.