Бывший заместитель координатора штаба Навального в Туле Филипп Симпкинс, эмигрировавший в Швейцарию, дал интервью радио «Свобода».



Он планирует получать статус беженца, а сейчас живёт в лагере для мигрантов и учит французский язык. Ранее он писал, что на него оказывается давление, а после нескольких визитов участкового он покинул Россию.

«Я был одним из главных героев фильма „Возраст несогласия“ журналиста Андрея Лошака, который в марте этого года показал телеканал „Дождь“. После этого мне написали русские люди, живущие в Швейцарии. Они увидели меня в фильме и захотели пригласить в гости. В мае я к ним съездил на неделю, посмотрел Швейцарию. Вернулся домой и задумался, что делать дальше. У меня была шенгенская виза. Я понял, что пора уезжать насовсем», — рассказал Симпкинс.

Прибыв в Швейцарию, активист сразу же обратился в полицию.

«Я с огромными сумками в руках пошел в полицию и рассказал полицейским свою историю. Они не сразу поняли, что со мной делать, так как политические беженцы в Швейцарию приезжают не очень часто. Полицейские направили меня в миграционную службу, которая занимается иностранцами, уже получившими статус беженца. Оттуда меня отправили в миграционный лагерь. Везде со мной были предельно любезны, давали с собой карты и подробно описывали маршрут, чтобы я не запутался. Я приехал в лагерь для беженцев. Охранники взяли у меня паспорт, а через пять дней я отправился в другой миграционный лагерь, где живу сейчас. Небольшое здание, комната на четырёх человек. Мои соседи – беженцы из стран Ближнего Востока, Африки и Грузии. Из лагеря можно свободно выходить. Нас кормят три раза в день, выдают 21 франк в неделю. Есть возможность работать в лагере уборщиком или помощником на кухне и получать зарплату. Моим делом занимается бесплатно юрист миграционной службы. Я гуляю по городу, сплю, ем и жду, когда меня снова позовут на собеседование. Принятие решения о статусе беженца может затянуться на 140 дней», — поделился Симпкинс.

По его словам, Швейцария разительно отличается от России.

«МКак будто всю жизнь ездил на жигулях и вдруг пересел на BMW. Везде очень чисто, никто окурки мимо урн не бросает. Приветливые, доброжелательные люди. Жители этой маленькой страны уважают себя и окружающих. У них нет большого количества природных ресурсов, зато швейцарцы умеют трудиться. Из минусов: Швейцария – страна бумаг, много бюрократии. Зато здесь всё правильно и упорядоченно. Пока я скучаю только по своим родственникам и друзьям. Мама очень переживает из-за моего отъезда. Буду продолжать учить французский язык. На английском я уже говорю. Собираюсь получить образование и всё-таки стать машинистом поезда. Хочу жениться, спокойно растить детей, работать. Буду вести свободную от страха жизнь в цивилизованном мире», — рассказал он.