Российский Минздрав обнародовал ежегодный отчёт с данными заболеваемости ВИЧ-инфекциями по регионам страны.



На первом месте оказалась Ивановская область, отмечает «МК». По итогам 2017 года выявлено 62 человека, заражённых ВИЧ, на 100 тысяч населения. Прирост заболевших по сравнению с 2016 годом составил 221 человек. Второе место заняла Тульская область — в нашем регионе 50 зарегистрированных больных на 100 тысяч человек, при этом за год число заболевших снизилось на 123 человека. На третьем месте — Владимирская область (47,6 больных на 100 тысяч человек).

В целом, по данным Минздрава, заболеваемость ВИЧ по стране падает: в 2015 году болезнь выявили у 100,2 тысяч, в 2016-м — у 86,9 тысяч, а в 2017-м — у 85,8 тысяч человек.

Однако в некоторых регионах наблюдается заметный прирост, отмечала «Новая газета». Так, в Москве в 2017 году число новых инфицированных ВИЧ выросло до 2,9 тысяч, что на 20,4% больше, чем годом ранее (2,6 тысячи), в Новосибирской области — с 3,5 тысяч человек до 4 тысяч, в Иркутской — с 3,5 тысяч до 4,2 тысяч, в Ростовской — с 1,6 тысяч до 2,1 тысяч.

В Пермском крае и в Московской области количество инфицированных в среднем увеличилось на 400 человек — с 3,3 тысяч до 3,7 тысяч и с 2,6 тысяч до 3 тысяч.

Общее число ВИЧ-инфицированных опубликовано не было. По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, к ноябрю 2017 года общее число инфицированных ВИЧ составляло 1,19 млн человек.