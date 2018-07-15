Венёвский глава теперь с дипломом

В тульском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ состоялось вручение дипломов слушателям, прошедшим обучение по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление».



В 2018 году обучение по программе профессиональной переподготовки прошли восемь слушателей, в числе которых главы администраций Венёвского района Жанна Исаченкова, Плавского района Андрей Гарифзянов, Одоевского района Валерий Крупнин.

Вручая дипломы, первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин отметил, что обучение в РАНХиГС и получение новых глубоких знаний являются импульсом для развития и карьерного роста.