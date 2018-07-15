В Уголовный кодекс введут новые статьи, связанные с халатностью врачей

В Москве прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам расследования преступлений, связанных с врачебными ошибками.



Участники заседания выразили обеспокоенность ежегодным значительным увеличением количества обращений граждан в правоохранительные органы в связи с неудовлетворённостью оказанной медицинской помощью.

Например, в 2016 году в органы Следственного комитета России поступило около 5 тысяч сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи, в 2017 оду — уже более 6 тысяч (+22,3%).

По результатам рассмотрения сообщений в 2016 году органами Следственного комитета было возбуждено 878 уголовных дел, в 2017 году – 1791.

Повышенное внимание преступлениям, связанным с дефектами оказания медицинской помощи, требует исключительно правильной уголовно-правовой квалификации содеянного, подчеркнули на заседании. Между тем в настоящее время такие деяния квалифицируются по разным статьям УК РФ (статьи 109, 118, 238, 293), ни одна из которых не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности. Судебная практика также не имеет единообразия — перед следователем постоянно возникает сложный выбор между несколькими нормами уголовного закона (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, неоказание помощи больному, причинение смерти по неосторожности), которые соответствовали бы совершенному деянию и наступившим последствиям.

В этой связи были подготовлены предложения о внесении изменений в УК РФ. Так, предлагается введение новых статей (Ст. 124.1 «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)» и ст. 124.2 «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи»), а также изложение в новой редакции статьи 235 УК РФ «Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности».

На заседании такжеотмечено, что предлагаемые изменения в отличие от действующих норм УК РФ содержат указание на субъект преступления – медицинского работника, конкретизацию вида помощи – медицинскую, в том числе медицинских услуг, учитывает различные последствия, в связи с этим такая норма будет являться специальной по отношению к вышеуказанным общим нормам и, согласно правилам квалификации, исключит их применение к правонарушителям в сфере медицинской деятельности. Данные изменения позволят минимизировать ошибки правоприменения.