Несостоявшийся глава одного из округов Тулы попал в реестр коррупционеров

Три представителя Тульской области пополнили федеральный реестр лиц, уволенных за коррупцию.



В список включён экс-глава администрации МО Страховское Заокского района Алексей Вдовин, уволенный в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения (нарушения ч. 1 ст. 15 №25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» и ч. 1 ст. 11 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»). В 2014 году он претендовал на должность главы одного из округов Тулы.

Интересно, что, согласно реестру, Вдовин был освобождён от должности 30 мая 2018 года. Тогда как ещё в марте он был признан виновным в совершении 7 преступлений по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и получил наказание в виде 4 лет 5 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Следствие и суд установили, что в период с декабря 2011 по февраль 2015 годов по указанию Вдовина, который тогда был главой МО Малаховское, были изготовлены, а затем и подписаны им, постановления «О присвоении адреса» земельным участкам на территории Заокского района. Затем участки, принадлежащие частным лицам, были разделены на несколько участков с присвоением новых адресов каждому из них, при этом неправомерно изменялось место нахождения участка, и как следствие — его стоимость.

В результате ущерб для администрации Заокского района составил более 3,4 млн рублей, также были существенно нарушены права и законные интересы граждан и организаций на равный доступ к приобретению земельных участков. Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ. (По данным Следственного комитета, в эти же годы через Росреестр из-за служебного подлога «уплыло» 14 земельных участков на 21 млн рублей.)

Ещё один «официальный коррупционер» — бывший руководитель аппарата, начальник территориального управления администрации Ефремова Алексей Кулешов. Он уволен 28 мая 2018 года за нарушения п. 11 ч. 1 ст. 12, ч. 2.3 ст. 14.1 №25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» и ч. 1 ст. 11 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Также в список коррупционеров попал бывший депутат Собрания депутатов Ясногорска Михаил Дубинин, лишённый мандата 1 июня 2018 года за нарушения ч. 4 ст. 12.1 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», ч. 2 ст. 2 Закона Тульской области №36-ЗТО «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений».

Ранее в федеральный реестр были включены главный специалист-эксперт отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра по Тульской области Светлана Веретина (уволена 24 апреля 2018 года, включена в список 11 мая 2018 года; нарушила п. 2 ч. 1 ст. 59.2 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации») и депутат Собрания депутатов МО Иваньковское, депутат Собрания представителей Ясногорского района Василий Анисимов (лишён мандата 17 апреля 2018 года, включён в список 11 мая 2018 года; нарушил ч. 7.1 ст. 40 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 12.1 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», ч. 2 ст. 2 Закона Тульской области №36-ЗТО «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений»).

Федеральный закон о создании реестра уволенных за коррупцию чиновников был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце декабря 2017 года и вступил в силу 1 января 2018 года. Сведения вносятся в реестр сроком на пять лет. На данный момент в нём 218 фамилий.

Исключение из реестра информации о таких экс-чиновниках возможно только в случае отмены акта, явившегося основанием для включения в реестр, вступления в законную силу решения суда об отмене подобного акта или в случае истечения пяти лет с момента его принятия, а также смерти включённого в реестр лица.