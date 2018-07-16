В Тульской области старейшую кузницу аграрных кадров, пережившую Революцию и ВОВ, разграбили в «тучные нулевые»

В Ясногорском районе Богословский техникум, старейшая кузница аграрных кадров, ушёл на металлолом.



На севере Ясногорского района, в долине реки Беспуты, находится село Богословское. До 1898 года оно было сельцом Тетерки. 23 августа 1898 года освятили храм в честь святого апостола Иоанна Богослова, построенный по инициативе владельца усадьбы обер-прокурора Святейшего Синода Владимира Карловича Саблера. С того момента Тетерки стали Богословским.

Но не только этим заслужил Владимир Карлович благодарную память потомков: в Тетерках, а затем в Богословском, он создал во многом на свои личные средства уникальный, не имевший аналогов в России учебный комплекс, включавший церковно-приходские школы всех пяти существовавших в то время типов: одноклассные мужскую и женскую, смешанную двухклассную, женскую двухклассную и женскую церковно-учительскую.

В начале 1910-х годов в них ежегодно получали образование около 400 человек. Кроме школьных зданий, здесь имелись столовая, двухэтажная кирпичная больница, деревянная конюшня для школьных лошадей с помещением для экипажей, ледник, пчеловодня и молочная.

Учащиеся набирались из всех слоёв населения. Во времена Саблера в Богословском была создана солидная учебно-хозяйственная база: парниковое хозяйство, сады, пасека, скотные дворы.

После Октябрьской революции в 1918 году на базе церковно-школьного комплекса образован Каширский сельскохозяйственный техникум. В 1934 году в связи с индустриализацией народного хозяйства было открыто отделение механизации сельского хозяйства.

За свою жизнь техникум неоднократно менял название. В 1936 году в связи с разделением Московской области на Московскую, Рязанскую и Тульскую, территориально техникум отошел к Тульской области и был переименован в Иваньковский сельскохозяйственный.

С 1996 года по инициативе ректора Российского университета дружбы народов В. М. Филиппова техникум стал филиалом РУДН, а с 2002 года – Богословским аграрным колледжем, филиалом РУДН. Студенты вуза проходили в Богословском практику.

Во все периоды своей жизни учебное заведение являлось «кузницей кадров» для сельского хозяйства, где было подготовлено более 30 тысяч специалистов. Многие из них повышали образование в престижных Российских вузах, в том числе в Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева.

Педколлектив этого светского (!) учебного заведения подавал прошение в Тульскую епархию о возобновлении церковной жизни в храме Апостола Иоанна Богослова.

23 июля 2006 года в селе состоялся большой праздник – чин освящения храма в честь Св. Ап. и евангелиста Иоанна Богослова. Храм расположился в помещении бывшей домовой церкви, в здании старого корпуса учебного заведения. И с этого дня в церкви проходят божественные литургии, молебны, панихиды, таинство Крещения, Венчания, Соборования.

По состоянию на 2009 год 23 преподавателя колледжа имели высшую квалификационную категорию, двое были удостоены звания «Почетный работник среднего профессионального образования», 11 — награждены за последние 5 лет Почетными грамотами Министерства образования РФ.

Если говорить о материально-технической базе, учебное заведение располагало актовым залом на 200 посадочных мест, двумя библиотеками, читальным залом на 100 мест, спортзалом, стадионом, футбольным полем, площадками для баскетбола и волейбола, беговой дорожкой, гимнастическим городком, общежитием.

Гордостью колледжа был музей, основанный Людмилой Александровной и Николаем Константиновичем Агеенко в 1980 году.

Ничто не предвещало беды. В 2008 году колледж торжественно отметил 90-летие. На праздник съехались выпускники разных лет со всей страны. Но в 2010 году учебное заведение в Богословском прекратило свое существование. Высококвалифицированные преподаватели остались без работы. Студентов перевели в другие подобные учебные заведения. Оказалось, что специалисты сельского хозяйства не так уж и нужны государству.

Последние несколько лет перед закрытием, чтобы сохранить учебное заведение, руководству приходилось привозить абитуриентов из Республики Дагестан. Там специалисты сельского хозяйства по-прежнему требовались. Но, увы...

Учебные корпуса опустели, а библиотека и методические кабинеты стали добычей для любителей того, что плохо лежит. Разграблена научная библиотека, а это 65 тысяч уникальных экземпляров книг о сельском хозяйстве.

С производственной базой колледжа дела обстояли ещё хуже. Зернохранилище и цеха для практических занятий с комбайнами и станками сданы в металлолом.

Из федеральной собственности здания передали в собственность региональную. Ещё в 2012 году Владимир Груздев, узнав о проблемах в Богословском, отметил, что регион нуждается в образовательном учреждении сельхознаправленности. Хотя про импортозамещение тогда ещё никто не задумывался. Но так ничего и не изменилось. Никакого возрождения не произошло.

Сейчас на дворе 2016 год. По словам местных жителей, здания колледжа то ли уже переданы, то ли будут переданы в аренду некоей фирме из Ступино, которая планирует заниматься кормами для животных.

На днях подписчики сообщества «Наш Ясногорск» в соцсети прислали фотографии, сделанные в главном учебном корпусе бывшего техникума (колледжа). Припять здесь разве что на ум приходит.

Революцию пережил учебный городок, ВОВ, в перестройку уцелел, а теперь диву даешься, насколько сильно в нас стремление к разрушению. Уже несколько лет идет разграбление, но все равно есть желающие прибрать к рукам то, что, по их мнению, не нужно никому. И ведь ни враги не нападали, ни стихийного бедствия не было.Разрушили в один миг то, что больше века созидалось.

Сейчас столько ведется разговоров о возрождении села, о развитии сельского хозяйства, о нехватке молодых кадров в этой сфере. Но смотришь на эти фотографии и невольно задаешься вопросом: «Что, кроме руин, увидят следующие поколения?»

Виктория Драгнева, сообщество «Наш Ясногорск».

При подготовке публикации использованы материалы ИА tula. bezformata, статья Марины Модей «Как Тетерки стали Богословским, или ещё раз о роли личности в истории», отчет по самообследованию Богословского аграрного колледжа за 2009 год.

Источники фото: портал Беспута.ру, группа «Богословское» в соцсети «Одноклассники», Владислав Плотников, сообщество «Наш Ясногорск».