Руководство КЗЛМК после возбуждения уголовного дела погасило почти половину суммы зарплатного долга

В рамках расследования уголовного дела по факту невыплаты заработной платы руководство «Киреевского завода лёгких металлоконструкций» частично погасило сумму долга перед работниками.



По данным следствия, с 1 января по 15 апреля 2018 года руководство предприятия полностью не выплатило свыше двух месяцев заработную плату в сумме превышающую 16 млн рублей. Сейчас погашена задолженность в сумме 7,4 млн рублей, сообщили в управлении Следственного комитета.

Ранее арбитражный суд ввёл на КЗЛМК процедуру банкротства. После этого следователи СК совместно с УЭБ и ПК УМВД провели обыски на предприятии, а также по месту жительства руководителей и учредителей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ по факту невыплаты заработной платы работникам завода.