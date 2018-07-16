Разбираться в суворовской проблеме зовут ФСБ

Суворовский писатель Алексей Меняев, который вместе с единомышленниками создаёт в Суворове музей Героев ВОВ, обратился к президенту РФ Владимиру Путину и ФСБ.



«Это первый музей, который создаётся не на государственные средства, а на пожертвования. Но администрация руками судебных приставов требует привести здание в первоначальное состояние. Первоначальное — это значит „после пожара“. Единственный способ — сжечь. Вот такие дела. Люди убеждены, что если кто и может защитить музей от сожжения — это только Путин. А я считаю, что ещё и ФСБ. Поэтому мы обращаемся и к Путину, и в ФСБ», — заявил он.

Также на своём канале в Youtube меняет развивает тему о скрытых в Суворове врагах народа, начатую экс-сотрудником администрации президента, который сравнил ситуацию с уничтожением музея с надругательством над Родиной и «бандеровщиной».