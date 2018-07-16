Свалки и выбросы. За полгода в Тульской области выявлено свыше 900 нарушений природоохранного законодательства

За полгода в Тульской области природоохранной прокуратурой зафиксировано более 900 нарушений законодательства об охране окружающей среды.



В суды направлено 46 заявлений, внесено 121 представление, к дисциплинарной ответственности привлечены 120 лиц, к административной ответственности — 70 должностных и юридических лиц, объявлено 27 предостережений.

Чаще всего встречались нарушения законодательства об отходах производства и потребления. Это наличие несанкционированных свалок, отсутствие разрешительной документации, несоответствие мест временного размещения отходов на предприятиях предъявляемым требованиям, не проведение производственного экологического контроля, отсутствие учёта образовавшихся отходов. По результатам проверок внесено 18 представлений, в том числе руководителям тульского «Щегловского вала», новомосковского «Азота» и других предприятий, 15 лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности. В связи с выявлением несанкционированных свалок к администрациям Каменского, Киреевского, Плавского, Тёпло-Огарёвского, Щёкинского и Чернского районов предъявлено 9 исковых заявлений, 7 из них рассмотрены и удовлетворены, остальные находятся в стадии рассмотрения.

Нарушалось и законодательство об охране атмосферного воздуха. На некоторых предприятиях были выявлены факты не проведения инвентаризации выбросов в атмосферный воздух, отсутствия разрешения на выброс вредных веществ, неиспользование сооружений, оборудования для очистки вредных веществ. По результатам проверок руководителям внесено 27 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 27 должностных лиц, к административной — 3 лица, в суды направлено 13 исковых заявлений, предостережено 10 должностных лиц. Меры прокурорского реагирования принимались к «Косогорскому металлургическому заводу», «Алексинскому химическому комбинату», Первомайскому заводу ЖБИ, «Керамике», «Тулаэлектроприводу».

Также были проверены предприятия и организации, осуществляющие сброс сточных вод. Оказалось, что Водный кодекс нарушали «Тулагорводоканал», «Черепетская ГРЭС», «Белёвское коммунальное хозяйство», «Щёкинское жилищно-коммунальное хозяйство», «Заокский водоканал», санаторий «Краинские минеральные воды», МУП «Водотеплосети», МУП «Коммунальщик» и другие. Руководителям предприятий и организаций внесено 26 представлений, в суды направлено 7 исковых заявлений, 6 из них рассмотрены и удовлетворены.

За нарушения законодательства о пожарной безопасности в лесах было внесено 11 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 11 лиц, предостережено 17 должностных лиц лесничеств и министерства природных ресурсов и экологии.