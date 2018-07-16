Из-за аварии на Песоченском водозаборе южная часть Тулы осталась без воды.



16 июля около 14:30 мск произошла авария на линии электропередач IV фидера Песоченского водозабора. Из-за этого в дома Центрального, Советского, Привокзального округов Тулы, посёлков Косая гора и Скуратово вода поступала с пониженным давлением или вообще не поступала.

А жители Венёвского и Ясногорского районов в это время из-за непогоды были вынуждены сидеть без света. В Ясногорском районе оказались обесточены 6 населённых пунктов (более 300 домов и около 1360 жителей), в Венёвском — 11 населённых пунктах (более 390 домов и около 730 жителей).