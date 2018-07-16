Миляев повторно устроит в Тульской области месячник льготной стерилизации

С 10 июня по 10 июля в Тульской области прошёл месячник льготной стерилизации, доложил губернатору Алексею Дюмину на сегодняшнем оперативном совещании министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев.



Усилиями государственных ветеринарных учреждений и частных организаций стерилизовано почти 700 животных, отметил министр, добавив, что с учётом востребованности услуги в ближайшее время планируется провести акцию ещё раз.

Также Миляев сообщил, что в большинстве районов и городских округов Тульской области заключены муниципальные контракты на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных. Кроме того, в районах ведётся разработка «муниципальных положений о порядке использования безнадзорных животных после содержания в приюте в течение шести месяцев».