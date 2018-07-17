Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект о повышении НДС с 18% до 20% начиная с 1 января 2019 года.



Правительство внесло документ в Госдуму 16 июня, он был принят в первом чтении 3 июля, сообщает «Интерфакс».

Также проект предлагает зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 22%. Сейчас в законе закреплена их регрессивная шкала – тариф зависит от зарплаты. Если она ниже 85 тысяч рублей, тариф – 22%, выше – с превышения взнос платится по ставке 10%.

По расчетам Минфина, выполнившего обоснование законопроекта, повышение НДС на 2% даст бюджету дополнительно 620 млрд рублей в год с перспективой дальнейшего роста. Минфин считает, что даже при повышении НДС до 20% инфляция в 2019 году удержится в диапазоне 4-4,5%.

Также комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о создании в России офшорных зон с особым налоговым режимом для международных холдинговых компаний, через которые богатейшие россияне контролируют ключевые активы экономики.

Внутри специальных административных зон на островах Октябрьский и Русский в Калининградской области и Приморском крае, которые призваны заменить популярные у россиян западные офшоры, будет действовать возможность платить нулевой налог в бюджет, передаёт ТАСС.

Нулевая ставка будет взиматься с дивидендов, которые холдинги платят свои мажоритарным акционерам. Условием для обнуления налога станет владение не менее 15% в капитале выплачивающей дивиденды компании в течение не менее одного года до момента, когда принято решение о выплате. Доходы, полученные иностранным лицами по акциям или долям в публичных холдинговых компаниях, будут облагаться налогом по ставке 5%.

«Целью разработки проекта является возврат российского капитала из-за рубежа, защита от санкций за счёт переноса зарубежных активов в закрытую зону, привлечение инвестиций из-за рубежа в РФ и развитие соответствующих регионов», — говорится в отзыве Центробанка.