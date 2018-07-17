«Ростех» создал «невидимку» для боевой техники

Госкорпорация «Ростех» разработала «покрытие-хамелеон» для боевой техники, способное принимать цвет окружающей среды.



«Одна из наших последних разработок — покрытия, которые мимикрируют, как хамелеон, под цвет окружающей среды. С применением этой технологии создан шлем, который мы в ближайшее время продемонстрируем на одной из выставок», — цитирует ТАСС главу «Ростеха» Сергея Чемезова.

Он уточнил, что уже получены экспериментальные образцы таких покрытий. С помощью этого покрытия, добавил глава Ростеха, можно сделать невидимым танк и другую боевую технику.