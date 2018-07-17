Директора школы в Тульской области будут судить за ущерб в 20 тысяч рублей

В Кимовском районе возбуждено уголовное дело в отношении директора школы №1.



Женщина подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, директор школы осенью 2017 года фиктивно трудоустроила на работу педагога-психолога, при этом в период со 2 октября 2017 года по 31 января 2018 года причитающуюся педагогу зарплату она забирала себе.

Своими противоправными действиями директор СОШ №1 причинила ущерб Кимовскому району на сумму около 19 331 рубля, уточнили в облпрокуратуре. Материальный вред возмещён в ходе производства предварительного расследования. Уголовное дело будет рассматривать районный суд.