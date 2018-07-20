В МЧС недостаёт спасателей

МЧС начало подбор кадров в реагирующие подразделения.



Две недели комплексной проверки, инициированной новым министром Евгением Зиничевым, выявили большой некомплект спасателей и пожарных.

Недостаток людей выявлен и в надзорном департаменте. Он образовалась после большого количества увольнений противопожарных инспекторов в то время, когда МЧС снимало с себя функции «излишней» административной нагрузки на малый и средний бизнес. В результате численность инспекторского состава сократили на 50%, до 9800 человек.

Нуждается в пополнении и инспекция по маломерным судам. Там некомплект составляет примерно 18%. Также штатная численность не соответствует сложности выполняемых задач и среди авиаторов МЧС.

Но больше всего надо доукомплектовывать дежурные караулы пожарной охраны. Потребность в доукомплектовании пожарных составляет более 81 тысячи человек, пишет «Коммерсантъ».