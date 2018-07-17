В Новомосковске мошенники под видом силовиков просили занести коньяк в прокуратуру

Жители Новомосковска жалуются, что им на телефон поступают сообщения от якобы сотрудников прокуратуры о проведении проверки, в связи с чем необходимо положить денежные средства на счёт мобильного телефона.



Мошенники также просили принести с собой в прокуратуру пару бутылок дорогого коньяка и продукты. Проверка показала, что звонки поступают из Тамбовской области.

Прокуратура Новомосковска призвала граждан и представителей коммерческих структур проявлять бдительность при общении с лицами, представляющимися прокурорскими работниками, сотрудниками иных правоохранительных и контрольно-надзорных органов.

«При поступлении от их имени по телефону, электронному адресу или иным способом просьб или требований об оказании каких-либо услуг (о приобретении и доставке продуктов, о переводе денежных средств на номера сотовых операторов и др.) или предложений о решении каких-либо вопросов, следует незамедлительно сообщить об этом в соответствующие органы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.