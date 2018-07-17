В прошлом году в Залесном районе Новомосковска высадили сосновую аллею. Однако спустя год деревьев практически не осталось.



Жительница Новомосковска Светлана Горячих рассказала в соцсети, что случилось с соснами.

«В прошлом году нам сделали сосновую аллейку на Залесном возле дороги. Мы очень порадовались что хоть какие-то деревья подсаживают, потому как вырубают гораздо больше и не только плохих деревьев (видимо на дровишки кому-то необходимо), но радость наша была не долгой. Сегодня моему удивлению и возмущению не было предела, половина аллеи исчезла.

У меня вопрос к администрации: почему убрали сосенки? Да, понятно, многие деревца не прижились и засохли, но не все. В наших почвах сосны приживаются сложно, не понятно только то, зачем и хорошие деревца вынули из почвы. Ведь можно было убрать только сухие и потом подсадить.

Прошу администрацию обратить на это внимание, еще половина аллеи осталась и там тоже есть хорошие сосны, они весной дали небольшой прирост и стоят зеленые. Оставьте то что прижилось, не трогайте хорошие деревья, экономьте деньги города, у нас очень много проблем в городе, на которые их можно потратить», — призывает она.