В Суворове повязали экстремистов, призывавших ФСБ «разобраться» с местной администрацией

В Суворове задержана группа людей, состоящая из более 20 человек. Они подозреваются в экстремистской деятельности.



Как сообщают СМИ, в ходе обысков были изъяты крупные суммы денег и литература, которая, возможно, запрещена к обороту на территории РФ.

Задержанные состояли в группировке под названием «Партизанская правда». Предполагается, что члены группировки вели запрещённую деятельность и проводили лекции экстремистского толка.

Напомним, накануне в канале «Партизанской правды» в Youtube вышел видеоролик, в котором писатель Алексея Меняйлов призывал силовиков решить конфликтный вопрос, связанный со сносом музея Героев ВОВ. Также здесь были размещены достаточно одиозные записи.