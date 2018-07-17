Узловчанин укусил сотрудника полиции за палец

В Узловой 32-летний мужчина осуждён за применение насилия в отношении сотрудника полиции.



17 мая 2018 года мать осуждённого позвонила в полицию, сообщив, что сын угрожает ей убийством. По вызову в квартиру прибыли трое сотрудников узловского ОМВД и предложили агрессивному пьяному мужчине проследовать в отдел, а после отказа решили доставить его против воли. В подъезде дома мужчина, сопротивляясь, укусил сотрудника полиции за палец.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.