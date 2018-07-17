В Кимовском районе без торгов отдали предпринимателю участок земли с недостроенным постом ГАИ

Арбитражный суд Тульской области признал недействительным договор аренды земельного участка в Кимовском районе.



В 2015 году отдел имущественных и земельных отношений администрации Кимовского района без торгов передал индивидуальному предпринимателю Агмадяну Р. М. в аренду на 20 лет земельный участок с недостроенным зданием поста ГАИ.

В ноябре 2017 года заместитель прокурора Тульской области направил в Арбитражный суд иск о признании недействительным договора и применении последствий ничтожной сделки.

Решением Арбитражного суда требования прокуратуры полностью удовлетворены, земельный участок возвращён органу местного самоуправления.