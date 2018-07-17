В Суворове завели уголовное дело о возбуждении ненависти

В Суворове по итогам задержания группы из двух десятков человек возбуждено уголовное дело.



Дело заведено по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства), сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-секретаря управления Следственного комитета Зинаиду Каминскую.

По версии следствия, задержанные состояли в группировке «Партизанская правда партизан», вели запрещённую деятельность и проводили лекции экстремистского толка.

Напомним, оперативные мероприятия прошли в ночь на 17 июля сразу по нескольким адресам в Суворове. В ходе обысков изъяты крупные суммы денег и запрещённая литература. В результате задержано более 20 человек, многие из них — жители других регионов России. Сообщается, что группой руководит писатель Алексей Меняйлов. Ранее он выступил с видеообращением к президенту РФ и ФСБ, где сообщил, что местная администрация препятствует в строительстве музея Героев ВОВ.

«На сайте „Партизанской правды партизан“ говорится, что её участники под руководством писателя Алексея Меняйлова занимались „исследовательской деятельностью с целью восстановления принципов товарищества и совместного развития“. Члены организации намеревались построить музей героев войны 1941—1945 годов. По информации на сайте, судебные приставы остановили работу над проектом», — уточняет «Новая газета».

В социальной сети «Вконтакте» есть сообщество «Партизанская правда партизан, Меняйлов Алексей», в котором состоят более 37 тысяч человек. У Алексея Меняйлова есть личный сайт, на котором указано, что он писатель. На сайте он выкладывает видеоролики и публикует свои тексты. Вот некоторые заголовки: «Почему олигофренопедагогам легче обрести власть?», «Особенности проблем проституток при обслуживании депутатов», «Рокфеллер и Сталин — нюанс аномальной власти», добавляет BBC.