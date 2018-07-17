Экс-сотрудник администрации президента выступил в защиту задержанных в Суворове

Работавший в администрации президента политолог и политтехнолог Олег Матвейчев прокомментировал задержания в Суворове членов организации «Партизанская правда партизан».



Он уверен, что уголовное дело «инспирировано рейдерами», пишет «Фонтанка». Матвейчев считает, что организация не противопоставляла себя властям и не пропагандировала идеи экстремизма.

«Её лидер Алексей Меняйлов – писатель, историк Второй мировой войны. „Партизанская правда партизан“ хотела создать музей Героев, но рейдеры хотят получить здание, в котором он должен был располагаться», — рассказал он «Фонтанке».

Музей планировали открыть в двухэтажном доме на улице Фрунзе в Суворове. Организация восстановила его после пожара. Местная администрация подала иск, считая, что Меняйлов не уведомил о заселении здания, и Суворовский районный суд принял решение обязать Меняйлова привести нежилое здание 503 квадратных метра в первоначальное состояние, существующее до реконструкции. Этим решением, был уверен писатель, его вынуждают сжечь крышу, пишет «Фонтанка».

«12 июля он разместил видеообращение к Владимиру Путину и ФСБ с просьбой защитить музей. В ночь на 17 июля сотрудники контрразведки действительно приехали в Суворов, но вместо ожидаемой помощи провели серию обысков и задержали более двадцати участников „Партизанской правды“. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом по статье 282 УК „Возбуждение ненависти или вражды“», — добавляет издание.

Олег Матвейчев работал в администрации президента с 2006 года в должности консультанта, затем – советника управления президента РФ по внутренней политике. Государственный советник РФ 3-го класса. Занимал должности замгубернатора Вологодской и Волгоградской областей, член президентского штаба Путина на последних выборах.