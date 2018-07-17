У задержанных в Суворове «партизан» нашли военную форму и «Майн Кампф» Гитлера, их причисляют к «деструктивной военизированной организации»

У задержанных сегодня в Суворове членов незарегистрированной организации «Партизанская правда партизан» нашли военную форму, компьютеры и видеооборудование, а также экстремистскую литературу, в том числе «Майн Кампф» Адольфа Гитлера.



Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Лидер «партизанской» организации Алексей Меняйлов был задержан оперативниками в его квартире на улице Гагарина, 4. Также прошли обыски по месту жительства членов «ППП», на улицах Фрунзе и Тульской. В квартирах главы «партизан» и его соратников были обнаружены и изъяты списки членов организации с их биографиями (около 500 страниц), несколько упаковок книг самого Алексея Меняйлова, видеооборудование, листовки, компьютеры и флеш-накопители с материалами организации, мобильные телефоны, комплект военной формы и различная запрещённая литература. На компьютере одного из подозреваемых обнаружили «План революции 2007—2010 годов». Также в квартире главы организации были изъяты $4,3 тыс. наличными и обнаружены документы, согласно которым на счетах Меняйлова находится ещё 5,2 млн рублей.

По версии следствия, «Партизанская правда партизан» является военизированной организацией с деструктивной идеологией, члены которой были вовлечены в практические занятия по тактико-специальной и боевой подготовке. На тренингах, по данным правоохранителей, члены «ППП» отрабатывали способы передвижения в лесу, оттачивали «работу с массогабаритными макетами оружия» и метание муляжей гранат. По данным следствия, почти половина участников организации — бывшие военнослужащие. Организация была разбита на четыре ячейки, в ней были установлены строгие дисциплина и конспирация.

Для пропаганды взглядов, как считают следователи, широко использовались социальные сети, где были зарегистрированы страницы организации и выложены видео различных семинаров и тренингов лидера группы. Доступ к семинарам был платный — от 800 рублей. Как установлено следствием, с начала 2017 года Алексей Меняйлов получил от своих сторонников из 26 регионов России в качестве оплаты за просмотры не менее 4,5 млн рублей.

По данным СКР, Алексей Меняйлов ранее был активистом организации «Курс правды и единения», в мае 2018 года запрещённой судом, а прежде также принадлежал к «Адвентистам седьмого дня».

Расследование дела об экстремизме проводит следственное управление СКР по Тульской области. Его сотрудники намерены в ближайшие дни предъявить лидеру Алексею Меняйлову обвинение в возбуждении ненависти и вражды, а также унижении достоинства человека или группы лиц.

В то же время бывший сотрудник администрации президента, политолог и политтехнолог Олег Матвейчев выступил в защиту организации Алексея Меняйлова, заявив, что Меняйлов и его сторонники занимались в Суворове строительством музея Героев ВОВ, но им препятствовали. Накануне задержания Меняйлов записал видеоролик, в котором призвал на помощь президента РФ Владимира Путина и ФСБ.