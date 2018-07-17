Дюмин попросил устранять последствия непогоды в кратчайшие сроки

17 июля губернатор Тульской области Алексей Дюмин провёл совещание по вопросам ликвидации последствий прохождения грозового фронта по территории региона.



Как сообщил врио начальника управления МЧС Апреля Агакишиева, сегодня в результате непогоды было обесточено 25 населённых пунктов, в которых проживают 17,5 тысяч человек. Тем не менее, по его словам, сил и средств для оперативного реагирования достаточно.

Губернатор попросил держать ситуацию на контроле, а все возможные последствия непогоды устранять в кратчайшие сроки, а также поручил председателю облправительства Юрию Андрианову координировать всю работу по взаимодействию с главами муниципалитетов, энергетиками, МЧС и докладывать об обстановке в режиме реального времени.