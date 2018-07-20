Медведев направил регионам миллиарды для повышения МРОТ

Для повышения минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума в регионах из резервного фонда выделили 36 млрд рублей, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.



«Мы обязательно поддержку регионам будем оказывать. Уже выделили на эти цели из резервного фонда правительства 36 млрд рублей Я подписал документы как раз», — цитирует его «РБК».

Медведев отметил, что не все регионы могут справиться с повышением МРОТ и для некоторых субъектов эта тема стала «чувствительной». По словам премьера, также прорабатывается вопрос дополнительного финансирования.