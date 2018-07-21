Археологи поищут тульское оружие в Крыму

Археологи из Тулы отправятся к месту затопления корабля «Святой Георгий», который в 1786 году потерпел крушение в Чёрном море у крымского мыса Тарханкут.



Они попытаются найти огнестрельное и холодное оружие тульского производства, находившееся на борту.

Работы будут проводиться в рамках проекта «География тульского металла», который приурочен к 380-летию российской чёрной металлургии. Первые предприятия этой отрасли основаны в Туле.

Специалисты обследуют морского дна бухты с помощью подводных металлоискателей. Участниками поисковых работ станут аквалангисты тульского подводного клуба «Нептун» и члены региональной общественной организации «Экспедиция морских и подводных исследований», сообщает ТАСС.

Ожидается, что работы будут завершены 1 сентября. Все находки передадут в военно-морской музей «Михайловская батарея» в Севастополе.