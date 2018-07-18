В Ясногорском районе не поставили на учёт пять братских могил

Прокуратура Ясногорского района обнаружила, что местная администрация не поставила на кадастровый учёт земельные участки под братскими могилами, состоящими на государственной охране как объекты культурного наследия.

Это братские могилы в Ясногорске на улице Победа, в деревнях Бараново и Желыбино, в сёлах Иваньково-центр и Хатавки.

В связи с выявленными нарушениями в Ясногорский районный суд направлено пять исковых заявлений о понуждении администрации к постановке земельных участков на кадастровый учёт.