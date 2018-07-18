Бывший тульский чиновник из команды Груздева получил 13 лет «строгача»

В Хамовническом суде Москвы вынесли приговор бывшему тульскому чиновнику Максиму Семиохину.



Его обвиняли по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе «развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-ти летнего возраста», «действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-ти лет», «использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов» (ч. 3 ст. 135, ч. 1 ст. 137, п. «б» ч. 4 ст. 132, пп. «а, в, г» ч. 2 ст. 242.2, пп. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ).

Максим Семиохин был задержан 13 декабря 2016 года в Ярославле, где его должны были назначить директором департамента транспорта Ярославской области. С ходатайством об аресте в суд обратилось управление Следственного комитета по Архангельской области. Следователи тогда провели обыск в департаменте транспорта Ярославской области и в гостинице, где проживал Семиохин. Официальное назначение Семиохина на должность так и не состоялось.

До 21 октября 2016 года Максим Семиохин возглавлял Тульское областное Управление госавтодорнадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, ранее был министром транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, главой администрации города Донской. В 2015 году награждён почётной грамотой губернатора «За значительный вклад в развитие Тульской области и достигнутые трудовые успехи». Максим Семиохин был членом команды бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева и после ухода из областного правительства планировал перейти на работу в бизнес-структуру Груздева.

Интересно, что, в 2013 году, возглавляя администрацию Донского, Семиохин прочитал обращение на форуме правительства Тульской области, где один из жителей назвал его «коррупционером» и «лжецом», приведя ряд фактов, и обратился в городской суд с иском о защите чести и достоинства, потребовав опровержение и компенсацию морального вреда в 150 тысяч рублей. Суд постановил, что сведения о Семиохине не соответствуют действительности и оскорбляют чиновника, присудив ответчику опубликовать опровержение и выплатить главе компенсацию морального ущерба в размере 1 рубль. Впоследствии мужчина обжаловал решение и доказал, что не клеветал на Семиохина, а «реализовывал своё конституционное право на обращение в орган, который в силу закона обязан проверять поступившую информацию».